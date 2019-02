Paolo Savona s'offre per la Consob. Salvini e Di Maio spiazzati. Inside

A lanciare l'ipotesi è stato il sito Dagospia: il ministro Paolo Savona presidente della Consob. Il diretto interessato non conferma e non smentisce e, rispondendo ai giornalisti a margine di una lezione nella giornata inaugurale della 14/a edizione di Eunomiamaster a Firenze, afferma: "Non so cosa stia succedendo dietro le mie spalle". In realtà, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della maggioranza, sarebbe stato proprio il responsabile per gli Affari europei a proporsi per la guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa.



Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti spiazzati, visto che si sono espressi più volte appoggiando l'ipotesi di Marcello Minenna. I due vicepremier, nel caso in cui gli ostacoli frapposti alla nomina dell'economista si rivelassero insormontabili, potrebbero anche valutare il passaggio di Savona alla Consob. Perplessità, comunque, riguardano anche le ripercussioni che ci sarebbero nell'esecutivo con la necessità di trovare una figura autorevole che vada bene sia alla Lega sia al M5S per rappresentare l'esecutivo ai tavoli di Bruxelles.