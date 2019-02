Paolo Zannoni è il nuovo Presidente di Autogrill S.p.A.

La conferma arriva direttamente dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo, che ha nominato Zannoni in sostituzione di Gilberto Benetton, scomparso lo scorso 22 ottobre.

Paolo Zannoni vanta una lunga carriera a livello internazionale: è stato Advisory Director di Goldman Sachs International e Presidente della divisione Investment Banking in Italia fino al 31 dicembre 2018, ricopre e ha ricoperto numerose cariche in primari gruppi internazionali ed è inoltre membro dell’advisory board dell’International Center for Finance (ICF) alla Yale School of Management.

Il nuovo Presidente resterà in carica sino alla data della prossima assemblea dei Soci.