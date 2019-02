Parigi, mire dei Benetton sull'aeroporto. Atlantia vuole gestire lo scalo

Atlantia punta alla gestione dell'aeroporto parigino 'Charles De Gaulle'. E' una delle sfide indicata dall'amministratore delegato del gruppo, Giovanni Castellucci, in un'intervista a Il Sole 24 Ore. "Dopo aver vinto la gara per la privatizzazione del secondo polo aeroportuale francese, quello della Costa Azzurra, seguiamo da vicino i progetti del governo francese di privatizzazione dell'aeroporto Charles De Gaulle. Ma è un progetto molto complesso con tempi non preventivabili. E in India abbiamo un progetto con il gruppo del finanziere Ambani. In generale, puntiamo su tutti i mercati più promettenti per il nostro know how nelle gestioni infrastrutturali, dagli Usa all'Australia, dall'India alla Francia e alla Germania".

Per Atlantia, sottolinea Castellucci, "crescere profittevolmente è per noi l'imperativo e abbiamo responsabilità sia con i soci di controllo che con l'intero mercato finanziario: la tragedia di Genova e le minacce di revoca della concessione hanno inciso profondamente sul valore del titolo e delle obbligazioni. Ma questo non ci deve far abbandonare i piani di espansione e di diversificazione del portafoglio. Che è la migliore garanzia per mantenere la solidità del gruppo e la capacità di remunerare il mercato".

"La tragedia di Genova e la gestione dell'emergenza successiva ha assorbito, come era giusto che fosse, fino ad oggi tutte le nostre energie ed attenzione. Ma ora - spiega l'ad - che sono state impostate la ricostruzione e la collaborazione con il commissario , se pur con qualche divergenza ancora non completamente risolta, possiamo pensare anche al futuro". Tra le nuove sfide, i progetti delle stazioni di ricarica dell'auto elettrica sulla rete autostradale. "Siamo pronti a partire: manca solo l'autorizzazione del ministero per passare alla fase operativa", dice Castellucci.