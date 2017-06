Parini (Deed) presenta Get, la rivoluzione della telefonia mobile - VIDEO

Una giovane start-up, con un'idea brillante. Una rarità, per il mercato italiano? “In effetti è stato difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e l'idea della mia tesi di laurea ora è diventata realtà”.

Alla convention dei Giovani Industriali di Rapallo, Edoardo Parini di Deed ha presentato “Get”, un prodotto destinato a rivoluzionare la telefonia mobile.

Basta indossarlo al polso, infatti, per poter telefonare usando semplicemente... un dito! Il suono, passando attraverso il corpo, arriva direttamente all'orecchio!

Non solo, come spiega Parini, tutte le funzioni tipiche di uno smartphone possono essere replicate dai gesti della mano e, customizzandoli, ognuno può adattare lo strumento alle proprie esigenze e anche ad eventuali disabilità, un ambito di applicazione che rende ancora più interessante questo prodotto, decisamente molto apprezzato dalla platea degli imprenditori riuniti a Rapallo. E non solo...

