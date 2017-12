Parte Cam Tv, il nuovo social per i professionisti tutto italiano

Difficile prevedere che un nuovo Social ancora in fase beta potesse riscuotere così tanto interesse in così poco tempo. Dopo aver superato la soglia di raccolta dei 581.800 € (dato al 31 ott 2017 h.10) oltre 12.500 utenti registrati e 183 Founders, Cam Tv è, a tutti gli effetti, tra le prime Start Up in Italia per raccolta in CrowdFunding ed è lanciata a grande velocità verso il milione di euro che consentirà anche il lancio per il secondo round di raccolta su piattaforma di CrowdFunding internazionale. Un geniale "Talent Social Network" trasversale a tutti i social esistenti, dove sarà possibile ricevere un compenso economico offrendo consulenza, formazione o, semplicemente condividendo le proprie conoscenze e passioni on line. Per ora sono state sviluppate alcune funzioni tra le quali un avanzato sistema di videocall con la possibilità di dare un compenso immediato all'interlocutore attraverso i LikeCoin (una moneta virtuale, che ha già un valore economico reale convertibile, con il relativo ecosistema ed infrastruttura per gestirla con pagamenti immediati tra utenti grazie ad un e-wallet proprietario, pronta a migrare su block chain). L ‘ idea e’ piuttosto semplice e nemmeno troppo innovativa in se’, considerando come ormai i social tradizionali o meno stiano cercando sempre piu di invadere la nostra privacy e stiano sempre piu occupando gli spazi prima riempiti dal mondo “reale” ed ora sempre piu vissuti in rete e in maniera virtuale. Ma una grande differenza e non da poco che questo nuovo social sembra avere, sta nel fatto che mettendo in condivisione, tramite videocahat le proprie competenze, i propri hobby o semplici interessi, al contrario di facebook o linkedin, e’ prevista una vera e propria possibilita di guadagno, tramite un sistema di cripto valuta (di questo forse non ne sentivamo davvero il bisogno) fondata sui classici like di facebook o instagram. Chi si iscrive, quindi alla community, perche’ invitato da un amico o perche’ fa la sottoscrizione sul sito camtv.com, comincia a far parte della nuova facebook dei video professionali. Inoltre puo’ anche partecipare al crowfunding per sostenre il lancio di questa innovativa piattaforma, con cifre che vanno da un minimo di 100 euro fino ai 1000 euro. Cam.TV vuole essere un vero e proprio Talent Network per una comunità di utenti che credono nella realizzazione individuale e collettiva, personale e materiale, attraverso il web e la tecnologia digitale.



“A differenza di altre piattaforme che propongono il modello della condivisione online per crearsi una fonte di reddito (es. su AIRBNB ci vuole un bene immobile di proprietà e su UBER una macchina) con Cam.TV, che è un Social Network (anche se noi preferiamo definirlo Talent Network) che permette ai suoi iscritti di mettere a frutto le proprie passioni e competenze per delocalizzare il proprio lavoro e diventare economicamente indipendenti” spiega Giacomo Visintini , anni di esperienza nel campo internet e digitale e fondatore della start up. Come dicono orgogliosi gli ideatori dell’iniziativa “Utilizziamo strumenti e dinamiche nuovissime, ma che sono allo stesso tempo di immediata comprensione e di facile utilizzo, anche per chi non ha alcuna competenza informatica”. L’idea di base è molto semplice: a chi non piacerebbe generare reddito mettendo a frutto le proprie conoscenze e facendo ciò che ama di più?oltretutto dedicando solo una porzione limitata di tempo a questa attivita.Non è fantascienza, è assolutamente realizzabile già da oggi e si tratta di un percorso che tutti possono costruire per se stessi, utilizzando gli strumenti giusti. Con Cam.TV, infatti, è possibile mettere a frutto il proprio talento creando uno o più canali tematici basati su una solida tecnologia di diretta video. L’interazione e lo scambio tra i Camers (così si chiamano i nostri utenti) sono supportati e garantiti dal fatto di guardarsi negli occhi e parlarsi direttamente. Oltre alle dirette, sul proprio canale è possibile condividere video, report, ebook, foto, ecc.. ma questo è solo il primo livello di utilizzo di Cam.TV e chi sarà presente sulla piattaforma potrà, con estrema facilità, richiedere o erogare somme di denaro in cambio di servizi, azioni e competenze che intenderà offrire o ricevere dalla Community. “ La nostra grande innovazione - spiega Alessandro Brunello, direttore markting - e’ forse proprio quella di aver creato una vera social community professionale, considerando che fin dall’inizio abbiamo deciso di dividere con i nostri utenti oltre il 50%dei futuri utili, fatto assolutmemte unico nel panorama di intenet”. Indubbiamente il progetto e’ ambizioso ed innovativo, dovendo scontrarsi con un mercato dominato dai giganti del web americani, della portata di Linkedin e Facebook, ma se si pensa che la raccolta di fondi sembra vicino a sfondare il milione di euro entro Natale, tramite il crowfunding, e gli aderenti sono gia’ quasi 13.000, le premesse per una buona riuscita ci sono tutte. Quindi per chi pensa di aver la stoffa o solo l’ interesse di insegnare o comunicare il proprio sapere, adesso esiste un “marketplace “ in rete tutto per loro.

vcaccioppoli@gmail.com