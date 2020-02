Partite Iva, sono tutte incazzate: Assopam raccoglie 30.000 firme

Continua a ottenere consensi la petizione popolare lanciata su change.org da Assopam in favore delle Partite Iva.

Questi alcuni dei punti "Welfare" che presto finiranno sui tavoli istituzionali:

- Malattia, maternità e disoccupazione pagate per i possessori di partite Iva;

- Cassa integrazione per le partite Iva che cessano o falliscono;

- Fondo Imprese in caso di fallimento;

In pochi giorni sono state raccolte più di 30.000 firme e a sostegno della causa stanno nascendo in tutta Italia comitati pro Partite Iva.

Per firmare la petizione basta entrare nel link https://www.change.org/p/partite-iva-incazzate-e-pronte-a-cambiare-tutto e inserire nome cognome e la propria e-mail.

Chi è interessato a promuovere, sostenere oppure aprire un comitato nella propria città per sostenere la necessaria causa può inviare una e-mail a: partiteiva@assopam.it