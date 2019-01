Partners advisor strategico nell’acquisizione di Distillerie Franciacorta

Partners, società di consulenza fondata, tra gli altri, da Angelo Provasoli e Guido Corbetta, con una rete di clienti e un gruppo di consulenti di primo piano sia per competenze che per esperienza e notorietà, è stata advisor strategico e M&A lato buyer nell’acquisizione di Distillerie Franciacorta da parte di Stock srl, affiancati dai legali di Bird & Bird.

L’operazione, annunciata oggi da Stock Spirits Group, società quotata alla Borsa di Londra con un fatturato di 282,4 milioni di Euro e profitti operativi per 48,7 milioni di Euro, è stata seguita per conto di Partners dal Presidente Michele Preda e da Gianluca Cinti, affiancati da Alberto De Falco.

Per Bird & Bird hanno agito Francesco Barbieri, coadiuvato da Davide Biasotti, dipartimento Corporate, Giulia Brambilla, per gli aspetti giuslavoristici, Rita Tardiolo per gli aspetti di diritto della proprietà intellettuale e Jacopo Nardelli per gli aspetti di diritto amministrativo.

L'operazione, perfezionata dopo diversi mesi di trattative, prevede tra l'altro l'acquisizione dell'intera attività del business dei liquori e dei distillati di Distillerie Franciacorta, la locazione a lungo termine dello storico sito di Borgo San Vitale e accordi per la parte produttiva, che sarà comunque mantenuta nel territorio.

L'acquisizione, che sarà effettiva nel secondo trimestre dell'anno, permetterà a Stock - storico produttore di liquori conosciuto a livello internazionale - di integrare e valorizzare all’interno del proprio business Distillerie Franciacorta, i cui marchi saranno mantenuti e potenziati nell’ottica di creare dall’unione delle due entità il player più rilevante in Italia nel settore delle grappe.

Il prezzo pattuito per l’acquisizione è di 23,5 milioni di euro, cui si aggiungono 3 milioni di Euro per l’acquisizione dei terreni di proprietà di Distillerie Franciacorta, destinati alla costruzione di un nuovo sito produttivo.