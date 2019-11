Partners: Guido Rivolta nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale

L’Ing. Guido Rivolta, manager di comprovata esperienza con una lunga carriera in primarie aziende e private equity firms, è stato nominato nei giorni scorsi Amministratore Delegato e Direttore Generale di Partners, advisory boutique specializzata in servizi di consulenza professionale, family business, M&A e corporate finance.

Amministratore Delegato uscente di CDP Equity e di FSI Investimenti ed ex Presidente di Ansaldo Energia, Guido Rivolta è stato dal 2007 al 2012 consigliere e Partner di Ambienta SGR e dal 1998 al 2007 Direttore Generale e consigliere di Pirelli EcoTechnology.

Partners S.p.A., che può contare su un team di oltre 45 professionisti e un fatturato medio di oltre 10 milioni di Euro, occupa una posizione di leadership nei segmenti del family business e della consulenza professionale, ai quali affianca una presenza rilevante nel mercato dell’M&A e corporate finance e dello strategic management.

Con l’ingresso del nuovo Amministratore Delegato, che succede nell’incarico a Guido Corbetta – ora Vice Presidente con Michele Preda Presidente - Partners mira al rafforzamento delle proprie competenze in ambito finanziario e all’implementazione di un nuovo modello di business in grado di adattarsi e fronteggiare le esigenze e le sfide poste da un mercato in costante evoluzione.

“Assumo questo incarico con grande entusiasmo e con una missione ben definita” ha dichiarato il neo AD Guido Rivolta. “Partners ha un team, un portfolio e una serie di case history che la rendono unica nel mercato della consulenza. Il nostro impegno dei prossimi mesi sarà quello di affiancare alla consolidata esperienza ed eccellenza nel family business e nella consulenza professionale un potenziamento delle attività di M&A e di finanza straordinaria a favore dei nostri clienti attuali e potenziali”