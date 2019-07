PARTNERSHIP ESCLUSIVA TRA 24ORE SYSTEM E 4W MARKETPLACE PER LA GESTIONE DEL NATIVE ADV SUL NUOVO SITO DEL SOLE 24 ORE

Con il lancio del nuovo sito ilsole24ore.com, online dal 24 giugno, 24ORE System, concessionaria del Gruppo 24 ORE, inaugura anche una nuova partnership tecnologica e commerciale in esclusiva con 4w MarketPlace per la gestione degli spazi Native.

In tutte le pagine del sito sono presenti due widget di raccomandazione, con caratteristiche diverse tra loro: il primo è di tipo statico ed è posizionato al termine dell’articolo, il secondo è dinamico e segue alcuni blocchi editoriali in chiusura di pagina. Il nuovo sito de Il Sole 24 Ore implementa la funzionalità “lazy loading” che velocizza il caricamento delle pagine in quanto le inserzioni pubblicitarie vengono rese visibili solo all’ingresso nella viewport dell’utente.I team tecnici delle due realtà hanno collaborato negli ultimi mesi per la realizzazione di formati widget ad-hoc con layout studiati per essere evidenti e non invasivi, perfettamente integrati nel nuovo contesto e rispondenti alle dinamiche richieste dalla nuova impostazione editoriale. I widget sono stati realizzati in collaborazione con Neodata.

Il sito della testata economico-finanziaria che si attesta in vetta alla classifica dei quotidiani italiani per affidabilità di Brand Trust del Digital News Report 2019 a cura del Reuters Institute, vanta oggi un’audience mensile media di circa 10 milioni di utenti unici (Audiweb marzo, il 22% della reach nazionale), per il 60% maschile e 40% femminile, core target 25-54, con elevati IC su 25-34, più di 6 minuti di navigazione media per utente, un tasso di fedeltà di lettura molto elevato sopra i 100 milioni di pagine fruite mediamente nel mese negli ultimi 3 mesi.



“Con il nuovo sito debutta una piattaforma digitale innovativa nei contenuti e nella tecnologia all’insegna della dinamicità, della flessibilità e soprattutto della maggiore velocità di caricamento sia dal punto di vista editoriale sia dal punto di vista pubblicitario. Su questo secondo fronte abbiamo trovato in 4w MarketPlace il partner ideale per realizzare le soluzioni migliori da offrire al mercato in termini di viewability e ROI per i partner commerciali” commenta Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System, la concessionaria del Gruppo 24 ORE.

“Siamo orgogliosi di poter annoverare Il Sole 24 Ore tra i siti del nostro network”, afferma Roberto Barberis, CEO di 4w MarketPlace. “Nel 2019 abbiamo voluto imprimere una forte accelerazione al potenziamento dell’offerta qualitativa di 4w e gli accordi raggiunti con diversi editori e con Il Sole 24 Ore oggi, rafforzano in maniera significativa la nostra capacità propositiva nei confronti del mercato”.