Patuanelli: "Alitalia? Colpa di Atlantia. Ci hanno fatto solo perdere tempo"

Stefano Patuanelli (MISE) a 24Mattino su Radio 24: Alitalia, “Colpa di Atlantia che ci ha fatto perdere tempo”

Il futuro di Alitalia? “Non c’è stata una risposta di mercato per colpa di Atlantia che ha partecipato fittiziamente a una procedura senza poi voler investire realmente nella compagnia. Questo ha fatto perdere molto tempo e ad oggi non c’è soluzione di mercato”.Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.



Alitalia - Stefano Patuanelli (MISE) a 24Mattino su Radio 24: Alitalia, “ Prestito già liberato dl fisco”

Il prestito ponte di 400 milioni di euro per Alitalia "è già stato liberato nel decreto fiscale. Il decreto di ieri sposta semplicemente le risorse su un altro canale. Un tecnicismo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 rispondendo anche alla domanda se il governo teme che l'Europa blocchi il prestito.

ArcelorMittal - Stefano Patuanelli (MISE) a 24Mattino su Radio 24: “Ilva Caio consulente governo”

Francesco Caio come consulente del governo per negoziare con ArcelorMittal? "E' un manager italiano di comprovato valore. Ritengo abbia la capacità di trattare nel pieno interesse dello Stato" e questo "potrebbe essere utile al Paese", ha risposto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. In vista dell'incontro domani al Mise "ai sindacati illustreremo, insieme all'azienda, l'attuale situazione, stiamo cercando di capire se c'è una soluzione di continuità produttiva, che però - conclude a Radio 24 - non può restare ancorata alle modalità produttive di prima"

Finanziamenti privati ai partiti - Stefano Patuanelli (MISE) a 24Mattino su Radio 24: Finanziamenti privati ai partiti? “Un cancro da estirpare, necessaria commissione”

Finanziamenti privati ai partiti? “E’ necessaria una commissione di inchiesta per analizzare i meccanismi dei finanziamenti delle fondazioni e dei partiti. Bisogna capire bene da chi dipendono i politici che vengono eletti. Un cancro da estirpare è la situazione di dipendenza del politico eletto grazie al finanziamento di un privato che ha forti interessi che la politica gestisce” . Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.

Open - Stefano Patuanelli (MISE) a 24Mattino su Radio 24: “Inchiesta Open non influenzerà durata del governo”

L’inchiesta Open influenzerà la durata del goveno? “No, non ne vedo il motivo”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Se qualcuno pensa che la durata del governo dipenda da fattori esterni sbaglia. – continua a Radio 24 - L’unico elemento che deve guidare la durata del governo è la capacità di migliorarne la vita delle persone”