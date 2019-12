Pechino taglia i dazi su 850 prodotti. Giù le tariffe sulla carne di maiale

Un altro segnale positiva nella guerra commerciale Usa-Cina dopo l'accordo sulla fase uno. Pechino, secondo quanto ha fatto sapere la Commissione per le Tariffe Doganali del Consiglio di Stato, il governo cinese, ha annunciato il taglio delle tariffe sull'importazione di oltre 850 prodotti, dalla carne di maiale congelata ad alcuni tipi di semi-conduttori, a partire dal 1 gennaio prossimo.

La mossa giunge mentre la Cina sta ultimando i dettagli dell'intesa raggiunta con gli Stati Uniti sulla fase uno della disputa tariffaria anche se non appare direttamente collegata ad essa e gli Usa non vengono menzionati nel comunicato, e mentre si registrano progressi per un accordo di libero scambio con Giappone e Corea del Sud.



La decisione di ridurre le tariffe, spiega la nota diffusa dall'agenzia Xinhua, è quello di "espandere le importazioni, promuovere il coordinato sviluppo di commercio e investimenti, avanzare lo sviluppo di alta qualità della costruzione congiunta dell'iniziativa Belt and Road", la Nuova Via della Seta, lanciata nel 2013 dal presidente cinese, Xi Jinping.

Tra i prodotti per cui e' prevista una riduzione delle tariffe compaiono la carne di maiale congelata - all'8%, una mossa che pare diretta a contrastare il forte rincaro dei prezzi dopo l'epidemia di peste suina africana che ha decimato allevamenti in tutta la Cina - gli avocado congelati (al 7%) e il succo d'arancia non congelato.

Le tariffe saranno, invece, azzerate, per i farmaci anti-asma e per le materie prime dei farmaci anti-diabete, così come per alcuni semi-conduttori. La mossa prevede anche la riduzione delle tariffe su 176 prodotti tecnologici importati a partire dal 1 luglio 2020, e un abbassamento delle tariffe sui prodotti in legno e carta a partire dall'inizio del prossimo anno.