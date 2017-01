Pensione anticipata, cosa cambia. Riforma pensioni, RITA, APE: news



Pensioni, riforma pensioni, uscita anticipa: sei possibilità per chi vule usufruirne in questo 2017. Svetta l'ormai noto Ape: Ape volontaria, Ape aziendale e Ape sociale. Quindi ecco l'anticipo per i lavoratori precoci, l'anticipo per i lavoratori con periodi di attività usuranti, l'ottava salvaguardia-esodati, l'ampliamento (seppur limitato) dell'Opzione donna, il cumulo gratuito dei versamenti effettuati in diverse gestioni.



PENSIONI, APE PER GLI ASPIRANTI PENSIONATI



Il focus sarà tutto sulla sperimentazione dell'Ape, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica che sarà disponibile da mese di maggio. E' uno strumento che assume i connotati di prestito-ponte verso la pensione per i tanti lavoratori con i requisiti anagrafici e contributivi che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali disponibili (dal 2017 non ci sarà più la mobilità). L'ape però è anche un'opportunità per chi, con un posto di lavoro sicuro, decidesse di approfittare di questa forma flessibile di anticipo con finanziamento bancario. Per capirci potrebbe sostituire le scelte di chi, con i medesimi requisiti, avrebbe potuto scegliere quest'anno il part-time agevolato e ora invece ha sul tavolo anche l'alternativa dell'Ape volontaria. Quanti aspiranti pensionati saranno sedotti dall'Ape? Vedremo...



APE ANCORA DA VARARE I DECRETI: PENSIONI E RIFORMA PENSIONI, ANSIA APE



L'Ape ha ancora una gran mole di lavoro da svolgere nella sua attuazione. Il Governo deve varare tre decreti del presidente del Consiglio e tre decreti ministeriali per rednere effettivo l'Ape. E in precedenza dovrà stipulare accordi quadro con Abi, Ania e Inps. Insomma una serie di atti amministrativi che vanno chiusi in poche settimane per dare modo alla macchina di mettersi in movimento. I contenuti di questi decreti? Va definita la modulistica (modello di domanda dell'Ape, quello per la domanda dell'assicurazione), il regolamento per l'estinzione anticipata del prestito, la definizione dell'entità minima e massima di anticipo richiedibile, fino alla regolamentazione del Fondo di Garanzia. Bisogna anche defnire i criteri per la richiesta di accesso all'Ape, i flussi di informazioni e risorse tra Inps, banche e assicurazioni e il tipo di comunicazioni periodiche che dovranno essere garantite ai pensionandi.



APE, PENSIONI ANTICIPATE: ECCO LA PLATEA DEI POTENZIALI PENSIONATI DELLA RIFORMA PENSIONI



Le pensioni anticipate possono attirare una platea potenziale di 350-400mila lavoratori, secondo stime governative, che scendono a 100-110mila se si considerano le misure che prevedono nuova spesa e delle quali non fa parte l'Ape volontaria, finanziata per via bancaria e poi rimborsata nei primi venti anni di pensionamento.