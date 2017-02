Pensioni, Ape e APE SOCIAL: riparte la RIFORMA PENSIONI



Pensioni si riparte. Anche se l’evoluzione del quadro politico potrebbe provocare prossimamente un nuovo stop. Governo e sindacati si sonjo rivisti per fare il punto sullo stato della fase attuativa delle misure contenute nell’ultima legge di bilancio: dall’attuazione dell’Ape al rafforzamento delle quattordicesime. Sul tavolo anche lo snodo chiave dell’accordo siglato nel settembre dello scorso anno: la cosiddetta “fase 2” da far decollare a partire dal 2018. Tema sensibile per i sindacati. Che in prima battuta vogliono che non ci siano restringimenti delle platee concordate per il decollo delle misure previste dalla fase 1 (a cominciare da quelle sull’Anticipo pensionistico) e che venga rispettata in modo preciso la tempistica per il varo dei decreti attuativi.



Pensioni, Camusso: Incontro importante. Cisl: Confronto su governance Inps



"È stato un incontro metodologico ma importante, perché di rinvio in rinvio non si iniziava mai la discussione. Abbiamo definito come chiudere la fase 1 con la stesura dei decreti applicativi delle norme contenute nella legge di bilancio e abbiamo definito una serie di incontri su Pensioni e lavoro. Abbiamo sollecitato il ministro ad aprire un confronto sul tema della governance dell'Inps". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, dopo l'incontro sul tema Pensioni avuto con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti oggi a Roma. Per la leader Cisl Annamaria Furlan "è stato confermato il metodo che ci ha portato al verbale di accordo, un metodo positivo e vincente: dopo 3 anni di richieste vediamo infine all'ordine del giorno il tema della governance dell'Inps".



Pensioni, Poletti: Piano lavoro con sindacati, fissati tre incontri a marzo



"Il metodo che ha portato al verbale di intesa e' sempre valido e proseguira'. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Giuliano *Poletti*, dopo un inconro con i sindacati su tema Pensioni. "C'è un piano di lavoro condiviso" con tre appuntamenti. Il primo appuntamento, fissato il 1 marzo sarà dedicato ai decreti attuativi sull'Ape volontaria e l'Ape sociale (la fase 1, ndr)", ha spiegato. Gli altri due appuntamenti, che dovrebbero essero il 9 e il 23 marzo, riguarderanno sulla fase due delle Pensioni a partire dai giovani e su politiche attive, ammortizzatori e lavoro. Il ministro ha poi confermato l'impegno a far partire l'anticipo pensionistico da maggio.