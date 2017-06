Pensioni, Ape Sociale e Quota 41 in ritardo. Pensioni ultime notizie choc

Pensioni ultime notizie. Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha commentato i dati sulla destinazione della 14ma mensilità in favore soprattutto degli ex lavoratori statali. Sempre sulle pensioni sono ancora in ritardo i decreti attuativi riguardanti APE sociale e Quota 41, ma anche le altre misure di uscita agevolata dal lavoro.

"Attualmente quelli che la ricevono sono circa 8mila, saliranno a 125mila con un incremento del 1500%": dice il Presidente dell'Inps, sottolineando che i futuri percettori saranno più numerosi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Il tecnico ha approfondito la questione durante un'intervista a Radio Anch'io. Complessivamente, la somma aggiuntiva sarà erogata in favore di 1,2 milioni di pensionati, dando seguito così a quanto previsto all'interno della Legge di bilancio 2017. Ricordiamo che l'importo risulterà parametrato in base alla classe contributiva ed a quanto già percepito per la pensione ordinaria.

Malgrado la firma del Presidente del Consiglio, per l'APE SOCIALE e la nuova Quota 41 manca ancora il passaggio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non sembra andare meglio per l'APE volontaria, quella aziendale e le altre misure collegate, come la rendita integrativa temporanea anticipata - RITA - dei fondi pensione. I lavoratori guardano con ansia alla prossima scadenza del 15 luglio, data di chiusura della prima finestra utile per produrre le domande di pensionamento, chiedendo di sbloccare finalmente la situazione. Da parte nostra restiamo in attesa di novità e avviseremo i lettori con tempestività non appena dovessero arrivare nuovi aggiornamenti.