Pensioni, Boeri: da condono contributivo effetti devastanti

Il condono contributivo avrebbe effetti devastanti sui conti dell'Inps e gia' parlarne come ipotesi ha avuto conseguenze negative. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso dell'audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. "Il condono contributivo, a differenza di condono fiscale - ha detto - ha un doppio effetto, non solo negativo sulla raccolta contributiva ma immediatamente anche un effetto sulla spesa e un effetto devastante sui conti del nostro istituto. Gia' per il fatto che se ne sia parlato abbiamo avuto una riscossione inferiore a quella che ci aspettavamo".