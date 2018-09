Pensioni d'oro, M5S: tagliamo privilegi e restituiamo equità sociale

“Oggi è cominciato l’esame in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati della nostra proposta di legge sul taglio delle pensioni d’oro. Si tratta di un’ingiustizia mai sanata dai precedenti governi, che invece di attaccare sprechi e privilegi, hanno fatto molta attenzione in questi anni a non togliere neppure un centesimo ai più privilegiati, politici in testa. Ma ora non sarà più così”, hanno dichiarato i portavoce M5S in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

“Il taglio delle pensioni d’oro è una misura non più prorogabile: approvando questa legge andremo ad eliminare un altro assurdo privilegio, dopo i vitalizi. Si tratta soltanto di un atto di giustizia sociale: chi fino ad oggi ha percepito una pensione superiore a 4.500 euro senza aver versato i contributi per quella cifra, sarà sottoposto a un ricalcolo contributivo. Ognuno dovrà prendere la pensione in base ai contributi che ha versato. Questo permetterà di sanare una situazione iniqua e di generare un risparmio che ci consentirà di aumentare le pensioni più basse. Il tempo degli sprechi e dei privilegi è finito”, concludono i deputati M5S.