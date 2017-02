Pensioni: decreti attuativi Ape ai primi di marzo. RIFORMA PENSIONI NEWS



"I decreti attuativi dell'Ape saranno pronti nei primi giorni di marzo. Se vogliamo partire a maggio bisogna tenere conto di tutti i passaggi istituzionali che la legge prevede". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ospite del forum 'Viva l'Italia' di AGI. Poletti ha sottolineato che quello del "part time resta untema che il Paese dovra' affrontare perche' abbiamo il problema dell'invecchiamento attivo".



Riforma pensioni: i sindacati vogliono riaprire il dialogo con il governo



I sindacati non sono soddisfatti della riforma pensioni che il governo vuole attuare e ritengono necessario riaprire il confronto per attuare nel migliore dei modi l’Ape e la quota 41 che coinvolgerà i lavoratori precoci. ll segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli spiega che “È importante riaprire immediatamente il confronto fra governo e sindacati sulle pensioni, dando seguito alle recenti dichiarazioni del ministro Poletti, per evitare altri interventi sbagliati o poco efficaci, come per esempio quelli sul part time agevolato” e che “solo un confronto approfondito può favorire una corretta gestione delle misure previste dal verbale sottoscritto nel settembre scorso, in particolare l’Ape Social e gli interventi a favore dei lavoratori ‘precoci’”.

“I decreti che verranno approvati entro il mese dovranno consentire l’individuazione puntuale della platea a cui rivolgere gli interventi e fissare delle procedure semplici che permettano un agevole accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori, senza slittamenti nella decorrenza rispetto al previsto mese di maggio” spiega la Cgil che spera in correttivi ed aggiustamenti di Ape e quota 41 in base alle esigenze dei lavoratori.