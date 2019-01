PENSIONI, Di Maio: su le pensioni minime a 500 mila italiani. Pensioni news

PENSIONI, DI MAIO: IN ARRIVO L'AUMENTO DELLE MINIME PER 500 MILA ITALIANI

"Pensioni, aumentiamo le minime a mezzo milione di italiani che vivono in condizioni di poverta' e non hanno una casa ne' risparmi in banca. Le misure economiche che abbiamo messo nella Legge di bilancio mirano a migliorare la vita dei piu' deboli, dare un sostegno economico a chi non ha lavoro e inserirli in un piano per l'occupazione". Lo scrive il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio sul blog dei 5 Stelle.

"Permettiamo a chi ha lavorato di andare finalmente in pensione ribaltando la riforma fatta dal vecchio governo. Abbiamo abbassato le tasse per le piccole partite Iva - aggiunge - e per i piccoli imprenditori. Le tasse le abbiamo aumentate alle banche, alle lobby dell'azzardo e agli assicuratori che finora erano sempre stati avvantaggiati dai governi. E' stata una manovra per il popolo".

Dal decreto previdenziale arrivano "solo risposte parziali alle attese dei lavoratori". La valutazione è del segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. secondo cui Quota 100 (continua)