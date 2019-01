Pensioni e Quota 100, Durigon: trovati 800 milioni in più. PENSIONI NEWS

Pensioni Quota 100, Durigon: "Stanziati 4,7 miliardi per il 2019, 800 milioni in più rispetto al decreto". Pensioni news

"Pensioni, non temiamo di sforare il tetto di spesa di quota 100, anche perche' abbiamo stanziato 4,7 miliardi per il 2019", 800 milioni in piu', trovati "anche tassando i giochi", rispetto ai 3,9 miliardi previsti nel decreto legge approvato giovedi'. Lo spiega Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, in un'intervista a Repubblica in cui afferma di non temere un boom di domande: "La platea rimane la stessa: 350 mila uscite quest'anno, di cui 130mila statali. Abbiamo rifatto i calcoli tenendo conto anche di quanti sceglieranno Ape sociale e Opzione donna, rinnovate per un altro anno".

In merito al riscatto della laurea agevolato per gli under 45, "non sono soldi persi: 5mila euro per ogni anno di riscatto, fino ad un massimo di cinque, tutti deducibili dall'Irpef. Allungano gli anni di contribuzione e fanno anche crescere l'importo della pensione", dice Durigon. Per i giovani, inoltre, "contiamo su un forte ricambio generazionale, con rapporto di uno a uno nello Stato: un giovane che entra per ogni quotista che esce. E importante anche nelle aziende che possono anticipare di altri tre anni quota 100 - a 65+35 o 59+35, per fare due esempi - purche' assumano altrettanti lavoratori".

Parlando dell'anticipazione del Tfs, "gli interessi saranno tutti a carico del lavoratore pubblico, ma dovranno essere pagati quando riceveranno la parte restante della liquidazione, cioe' al compimento dell'eta' per l'uscita di vecchiaia. A quel punto pero' abbiamo previsto una compensazione - meno tasse sulla liquidazione - che non solo coprira' l'intera spesa per interessi, ma lascera' qualcosina in tasca", evidenzia Durigon.

"Alla fine l'anticipazione del Tfs costera' zero e lo sgravio Irpef varra' anche per gli statali che non scelgono quota 100". Quanto alla "tassa sulla bonta'", "l'emendamento e' pronto, vediamo se inserirlo nel decreto semplificazioni o in quello di quota 100. Ma il ministero dell'Economia ha trovato i 400 milioni di coperture, e il premier Conte ha garantito al settore non profit una cabina di regia condivisa", assicura il sottosegretario.