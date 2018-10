Pensioni e reddito cittadinanza, metà assegno per chi possiede casa? Fake news

Allarme rientrato per tanti pensionati che percepiscono la minima e per molti italiani in difficoltà che attendono il reddito di cittadinanza. Questa mattina erano stati messi sul chi va là da un articolo del Corriere della Sera dal titolo eloquente 'Pensioni e reddito di cittadinanza: i tetti. Metà assegno a chi vive in casa propria'. In sostanza, secondo il CorSera, sarebbero previsti limiti, legati all'abitazione di proprietà, nel provvedimento voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle in favore di pensionati con la minima e di poveri. In realtà, fanno sapere da Palazzo Chigi ad Affaritaliani.it, la notizia non corrisponde al vero ed è quindi una delle tante fake news che girano anche sulla prossima Legge di Bilancio.