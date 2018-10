Pensioni, guida: ecco come andare in pensione nel 2019 in base all'età

GUIDA PENSIONI: PENSIONI QUOTA 100, PENSIONI DONNE E LE ALTRE PENSIONI NOVITÀ

Pensioni news: nel 2019 il sistema previdenziale italiano subirà alcune modifiche.

Da un lato la Legge di Bilancio finanzierà la riforma delle pensioni che prevede nuovi strumenti per l'uscita anticipata, come le famigerate Quota 100 e Opzione donna; dall'altro l'età pensionabile avrà un incremento di 5 mesi, per effetto dell'adeguamento con l'aspettativa di vita.

Money.it, portale d'informazione economico-finanziaria da sempre attento alle novità e agli approfondimenti sul tema pensioni, ha realizzato un'infografica utile per districarsi al meglio tra le varie opzioni di pensionamento e capire qual è la migliore in base all'età e alla posizione contributiva.

Nella guida pensioni troviamo:

- tutte le strade possibili per accedere alla pensione e i requisiti richiesti

- le soluzioni per il pensionamento a seconda della fascia d'età

Per le misure che non prevedono un limite di età, come Quota 41 e pensione anticipata per uomini e donne, si è operata una semplificazione ipotizzando nel primo caso che il lavoratore precoce che ha iniziato a lavorare a 17 anni abbia mantenuto una carriera lavorativa stabile e senza interruzioni, e nel secondo caso un inizio dell’attività lavorativa all'età di 19 anni.





Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla guida pensioni completa a questo link.