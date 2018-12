Pensioni, il M5S attacca i sindacati: "Dovrebbero stare dalla nostra parte"

"Stiamo portando a casa una manovra che diminuirà le disuguaglianze tra chi fatica ad arrivare a fine mese e chi percepisce pensioni d'oro. I sindacati dovrebbero semplicemente stare dalla nostra parte, che è quella dei lavoratori che non possiedono privilegi". Così i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera dopo la polemica scoppiata per le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui sindacati dei pensionati.

"Con questa legge di Bilancio abbiamo trovato i fondi per la pensione di cittadinanza che innalzerà fino a 780 euro gli assegni minimi di chi vive da solo e non ha casa di proprietà. In più, abbiamo previsto il blocco dell'indicizzazione all'inflazione per le pensioni più alte. L'adeguamento sarà garantito, invece, al 100% per tutte le pensioni fino a 1.522,26 euro, cioè il 41% del totale delle pensioni nel nostro Paese. Allo stesso tempo, facciamo in modo che un pensionato che ogni mese riceve un assegno 10 volte superiore alla pensione minima, cioè 5.072 euro lordi, non percepisca aumenti iniqui. Questo pensionato vedrà aumentare il suo assegno mensile di 22,5 euro invece che di 42 euro", dicono i portavoce del MoVimento 5 Stelle mentre i sindacati dei pensionati sono scesi oggi in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla legge di Bilancio.

"Questa si chiama - concludono - misura di buon senso. Buon senso che avrebbero dovuto avere i Governi precedenti, che al contrario hanno costretto tanti, troppi anziani a vivere in condizioni non dignitose e hanno permesso il mantenimento di ingiusti privilegi. I sindacati, invece di scendere in piazza, dovrebbero festeggiare con noi e con i lavoratori un po' più di equità e giustizia sociale che stiamo ridando agli italiani".

Intanto in Parlamento, monta la polemica dopo le parole di Conte sui sindacati dei pensionati.