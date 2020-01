PENSIONI, IL PIANO DEI SINDACATI CONTRO QUOTA 102. Riforma Pensioni News

PENSIONI, IL PIANO DEI SINDACATI ALLA VIGILIA DEL CONFRONTO CON IL GOVERNO SULLA PREVIDENZA. Riforma Pensioni News

In attesa della partenza del tavolo di confronto sulla riforma delle pensioni che dovrebbe evitare dopo l'esaurimento della sperimentazione della cosiddetta Quota 100 il ritorno alle regole della legge Fornero, i sindacati dicono no all'ipotesi di superare Quota 100 fissando in 64 anni di età - anziché i 62 attuali - e 36 o 38 anni di contributi i requisiti per andare in pensione prima, una sorta di 'Quota 102'.



L'idea - che il governo accarezza - prevede un ricalcolo per intero delle pensioni future col contributivo (si prende in base ai contributi versati). E quindi un'implicita penalizzazione - un taglio dell'assegno - per chi ancora ricade nel sistema misto e vanta diversi versamenti, fino a 15 anni, nel più vantaggioso retributivo (si prende in base alle ultime retribuzioni).



"Proponiamo di tornare allo spirito della riforma Dini che prevedeva un'uscita flessibile da 57 a 65 anni di età, ma solo per i contributivi puri che lavorano dal 1996", afferma Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil, con delega alla previdenza, citato da Repubblica. "Noi chiediamo di applicare questa idea anche ai 'misti'. E di fissare i requisiti a 62 anni e 20 di contributi. Le persone devono poter scegliere quando lasciare il lavoro dai 62 anni in poi. O a prescindere dall'età con 41 anni di contributi". L'esponente Cgil afferma: "Non faremo barricate come in Francia, ma certo siamo pronti alla mobilitazione permanente".



Per martedì 14 sono previste le segreterie unitarie del sindacato sul tema pensioni e al termine è prevista una conferenza stampa sulle iniziative da assumere.

PENSIONI, LE PROPOSTE SUL TAVOLO. Riforma Pensioni News

Fra le ipotesi di riforma sul tavolo venerdì il Sole 24 Ore ha rilanciato una proposta dell'esperto di previdenza Alberto Brambilla sull'introduzione di una Quota 102. Nell'ipotesi è previsto anche per chi dovesse decidere di uscire in anticipo dal lavoro rispetto all'età di vecchiaia, anche il ricalcolo con il metodo contributivo dei contributi versati, nella maggior parte dei casi penalizzante rispetto al metodo retributivo (ormai agli sgoccioli perché valido solo per chi ha cominciato a lavorare prima del 1978) ma anche a quello misto (retributivo fino al 1995 e poi contributivo).



Il confronto dovrebbe partire a gennaio con la convocazione delle parti sociali, probabilmente dopo la metà del mese, e la costituzione di una commissione di esperti sulla materia che - sottolinea il ministero - "analizzi il quadro formulando proposte che siano sostenibili per la finanza pubblica".

(Segue...)