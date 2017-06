Pensioni, quattordicesima in arrivo a giugno. Ecco chi avrà più soldi

Pensioni, novità sulle pensioni. A giugno 1,2 milioni di pensionati, con l'assegno dell'Inps, prenderanno anche la quattordicesima, un trasferimento aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio. Fino all’anno scorso questo bonus extra era solo per 2,1 milioni di pensionati contributivi con un reddito complessivo inferiore a 1,5 volte il minimo.

Per questa platea di pensionati il bonus viene rafforzato del 30% (più o meno), per gli altri (quelli con una pensione compresa tra 1,5 e 2 volte il minimo) è una svolta. La misura costa 800 milioni l’anno ed è stata da più parti attaccata, primo fra tutti dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo il quale in 7 casi su 10 andrà a beneficio di pensionati che poveri non sono. Un giudizio che i fautori della nuova 14cesima hanno sempre replicato spiegando che non si tratta di una intervento assistenziale.