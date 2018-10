Pensioni,quota 100 da gennaio con finestre.Novità sulla riforma delle pensioni

Pensioni, partirà a gennaio 2019 la riforma della legge Fornero con "quota 100". Ma prevederà il ritorno di un sistema di finestre, che potrebbero essere trimestrali. E' questo, a quanto spiegano fonti di governo, il punto di caduta individuato in vista della manovra. La norma deve essere ancora scritta, dunque - precisano le stesse fonti - non sono definiti meccanismi e tempi: se fosse trimestrale, la prima potrebbe scattare ad aprile. Ma fermo l'avvio della norma a gennaio, spiegano, questo meccanismo "avra' effetti sui conti".

La modifica alla Legge Fornero e l'avvio del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego sono gli impegni d'intervento nella prossima legge di bilancio chiesti dalla maggioranza giallo-verde al governo nella risoluzione alla Nota di aggiornamento al Def votata con 165 voti favorevoli e 107 contrari al Senato.

La maggioranza- si legge - impegna il governo nella prossima legge di bilancio e più in generale con ulteriori provvedimenti di carattere economico-finanziario "all'introduzione della cosiddetta 'quota 100' quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva nell'ambito di un superamento delle vigenti rigidità di accesso al pensionamento imposte dall'articolo 24 della Riforma Fornero".

Lega e M5S impegnano ancora l'esecutivo "all'avvio del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza e la riforma del rafforzamento dei centri per l'impiego". La maggioranza impegna l'esecutivo anche all'introduzione della Flat tax al 15% per professionisti, artigiani e ditte individuali, oltre alla riduzione del carico fiscale per le pmi che resterebbero fuori dal nuovo regime forfettario.