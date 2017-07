Pensioni: riscatto della laurea gratis. Ecco chi riscatterà gli anni di studi

Pensini Novità: riscatto della laurea gratis si, ma non per tutti

Riscatto della laurea gratis: si tratta ancora di una proposta, ma la possibilità di riscattare gli anni di studio universitari ha ricevuto il consenso del sottosegretario dell’Economia Pier Paolo Baretta.

Dell’opportunità del riscatto della laurea gratuito ne parlerà lo stesso Baretta oggi in occasione dell’incontro Facciamolo sapere, l’Assemblea della rappresentanza studentesca dei Giovani democratici.

Pensioni, riscatto della laurea gratis: la motivazione della proposta

La proposta di riforma delle pensioni con l’introduzione del riscatto gratuito della laurea, come riporta lo stesso sito del sottosegretario, “mira a ridurre le disuguaglianze generazionali, a contrastare l’ingresso ritardato e l’intermittenza delle carriere lavorative dei giovani nati tra gli anni Ottanta e il 2000 e a incentivare l’istruzione universitaria poiché l’Italia resta fanalino di coda in Europa con il 25% di laureati contro il 38% della media Ue”.

Pensioni: riscatto della laurea gratis per i nati tra il 1980 e il 2000

Il riscatto della laurea gratis, come spiega oggi Il Messaggero in edicola, consiste in una contribuzione gratuita fissa.

Ma, per ottenere il riscatto della laurea gratis bisognerà possedere i seguenti requisiti

• Essere nati tra il 1980 e il 2000, ovvero fare parte dei cosiddetti Millenials

• Aver terminato gli studi universitari nei tempi stabiliti, ovvero i fuori corso sono anche fuori da contributo