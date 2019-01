Pensioni, Salvini: "Fino a un milione via con quota 100. Ora detassazione"

"Oggi il decreto su quota 100 e' in Gazzetta ufficiale: circa un milione di lavoratori possono beneficiare di questa legge e circa 350mila donne possono realizzare un sogno. E quota 100 non avra' nessuna penalizzazione: la forza della Lega e' non averne imposta nessuna". Lo dice il sottosegretario Claudio Durigon, presentando la misura voluta dalla Lega in manovra, in una conferenza stampa alla Camera con il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della PA Giulia Bongiorno e il sottosegretario Massimo Garavaglia. Misura che Salvini ha definito "un coronamento di anni e anni di battaglie della Lega. E' una di quelle date da segnare in blu".

"Quota 41 e' il prossimo obiettivo: questa e' solo la prima di cinque manovre che puntano tutto sugli italiani. Abbiamo messo un primo mattone sulla Fornero", ha aggiunto il vicepremier. "Entro il mese di febbraio presenteremo la proposta economica della Lega per l'Italia dei prossimi 20 anni", ha spiegato ancora Salvini. Previste, ha assicurato, detassazioni per lavoratori dipendenti e famiglie. Salvini ha aggiunto, riferendosi in particolare alle famiglie, la Lega "sta lavorando alla questione del quoziente familiare, di cui tanti hanno chiacchierato per anni e che noi vogliamo trasformare in realta'".