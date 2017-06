Pensioni ultime notizie, novità importanti sulle pensioni. Ecco cosa cambia

Pensioni ultime notizie. Tre elementi nuovi sulle pensioni dalla riunione della Commissione Affari Costituzionali.

Nel reseconto della riunione due novità per le pensioni si cercheranno di riprendere da subito. La decisione più a lungo termine maggiormente importante è quella che non si faranno elezioni subito perchè apre a differenti quadri potenziali positivi e negativi per le pensioni tra cui la possibilità che qualcosa venga, comunque, fatto per le novità per le pensioni con una ripresa della questione che era stata abbandonata per accrescere il consenso in vista del prossimo bilancio a cui seguiranno le elezioni e tra le novità pe rle pensioni si puòà pensare al blocco o alla revisione delle probabilità di vita come cosa più immediata o, comunque, ad almeno uno dei punti del momento successivo per le pensioni che riprenderà.

Dal'altra parte, però, se il sistema di elezioni rimanesse così, sarebbe un segnale abbastanza chiaro di una maggioranza attuale che vede l'alleanza con il Cavaliere e le larghe intese ancora una scelta valida, tra le più valide. E questo dell'alleanza della grande coalizione nelr ecente passato non ha portato a nulla di buono, anzi ad un stallo completo. E il rischio è che si faccia questo e da qui la rabbia del Carroccio. che evde sempre ulteriori ostacoli ad un centro-destra unito. E non sono argomenti che interessano poco le novità per le pensioni pechè proprio in questi momenti con tutte le modifiche all'interno delle forze e poi nelle alleanze potenziali si stanno gettando le base per la futura legislazione, e dunque, per l'esecutivo che dovrà prendere decisioni (le tanto attese decisioni per le novità per le pensioni.