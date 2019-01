Per le banche un 2019 a tutta pulizia. Via 100 miliardi di npl

Ha superato quota 96 miliardi di euro il valore lordo delle cessioni di crediti deteriorati annunciate sul mercato italiano quest’anno. Nel conto anche i 18 miliardi di crediti deteriorati che sono stati trasferiti dalle due banche venete alla Sga e la mega cartolarizzazione da 24,1 miliardi di Mps. Mentre si calcola che ci siano ancora in arrivo operazioni per oltre 23 miliardi.

Il che significa che quest’anno potrebbe essere superata la soglia dei 100 miliardi di euro di transazioni, cioè ben più del doppio dei 46 miliardi di valore lordo dei deal conclusi nel 2017, di cui il più grande è quello relativo al progetto Fino di Unicredit da 17,7 miliardi.

In particolare, scrive Milano Finanza, nel conto effettuato da BeBeez ci sono 14 cartolarizzazioni per un valore lordo dei portafogli da cartolarizzare di oltre 49 miliardi, che prevedono il ricorso alla garanzia pubblica (Gacs) per le tranche senior, sebbene in alcuni casi il decreto di concessione della garanzia sia ancora da emettere.