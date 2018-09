Percassi annuncia il closing del minibond per 10 milioni di euro



Impresa Percassi S.p.A., società tra i principali general contractor in Italia nel segmento dell’edilizia civile privata e, in particolare, nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro di immobili per conto di committenti privati di primario standing sia domestici che internazionali, annuncia il closing del minibond “Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017-2022”, il prestito obbligazionario emesso e negoziato sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. Il prestito - di tipo amortizing - ha una durata di 5 anni.

Dopo l’inizio delle negoziazioni avvenuto il 31 agosto 2017 e una prima tranche di obbligazioni interamente sottoscritte da investitori istituzionali per un valore di 4,2 milioni di euro, si conclude oggi la seconda e ultima fase di sottoscrizione con un ulteriore collocamento di 5,8 milioni di euro, che ha trovato sempre l’interesse di investitori istituzionali. Con questa seconda fase, si conclude con successo il collocamento integrale dell’intero Prestito Obbligazionario per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro.

I proventi derivati dalle sottoscrizioni del prestito saranno finalizzati a sostenere la crescita organica di volumi prevista nei prossimi anni e a realizzare nuovi investimenti in linea con gli obiettivi strategici che Impresa Percassi si è prefissata.

La società di costruzioni con sede a Bergamo, facente parte del Gruppo Immobiliare Percassi guidato da Francesco Percassi - e che recentemente ha visto l’ingresso nella compagine sociale di Polifin S.p.A. con una partecipazione pari al 40% - ha registrato un fatturato 2017 in forte crescita pari a oltre 68 milioni di euro e con un portafoglio lavori di oltre 150 milioni di euro, entrando così a pieno titolo tra i principali contractor dediti all’edilizia civile privata. Impresa Percassi si pone al livello delle più qualificate imprese del settore, impegnata nella realizzazione di importanti opere nel campo dell’edilizia civile.

Jacopo Palermo, Amministratore Delegato di Impresa Percassi, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di annunciare oggi il closing di questa importante operazione di mercato

che considero di pieno successo. A sottoscrivere questa ulteriore tranche di obbligazioni sono stati infatti investitori istituzionali che evidentemente hanno creduto nella capacità di crescita e di sviluppo della nostra società - come previsto nel nostro ambizioso Piano Industriale 2017-2021 – nonché nelle competenze del management”.