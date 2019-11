Perini Navi, firmato il contratto per il primo S/Y 47 metri

Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore, annuncia la vendita del S/Y 47metri E-volution. La nave, la cui costruzione è iniziata on speculation, è stata venduta ad un armatore europeo e la consegnaè prevista per l'estate 2021.

Lo scafo del S/Y 47m è attualmente in costruzione nel cantiere Perini Navi di Tuzla, Istanbul, e arriverà nel cantiere di Viareggio nella primavera 2020 per il completamento.

Dopo il S/Y 42m E-volution ed il S/Y 42m E-volution GTS, il S/Y47m rappresenta la terza unità della serie E-volution venduta dal cantiere negli ultimi 15 mesi e testimonia il successo diquesta nuova linea: moderna e performante.

"Il S/Y 47m E-volution - commenta Edoardo Tabacchi, Vice Chairman & Majority Shareholder di Perini Navi - è un progetto nel quale abbiamo creduto molto sin dall'inizio. Per questo abbiamo accettato la sfida di iniziarne la costruzione on speculation e siamo molto felici che il mercato ci abbia dato ragione”.

“La vendita del S/Y 47m E-volution - prosegue Lamberto Tacoli, President & CEO di Perini Navi - testimonia l’apprezzamento da parte del mercato per questi nuovi prodotti dai tratti contemporanei, che coniuganouna performance velica importantead un confort unico. Con la linea E-volution, la linea Classic e la linea Falcon Rig, recentemente presentata, Perini Navi è oggi in grado di offrire al mercato una gamma di sailing yacht completa e senza precedenti, per rispondere alle diverse esigenze della clientela”.

Realizzato in alluminio, con boma e sartiame in fibra di carbonio, questo sloop presenta un’architettura navale progettata internamente dal team Perini Navi e una superficie velica di 1.275 mq. Prestazioni e innovazione sono al centro di questo progetto, il cui piano velico è stato concepito per ottimizzare l’uso delle vele e la facilità di manovra.

La chiglia, un’evoluzione della classica deriva Perini Navi, offre ottime performance, insieme ad un pescaggio ridotto - che permette di avvicinarsi maggiormente alla costa - e alla massima sicurezza in caso di impatto, grazie ad un sofisticato sistema di rotazione.

Le linee esterne - disegnate da Franco Romani, Style & Design Director di Perini Navi - innovano la tradizione e si distinguono per la loro eleganza ed essenzialità, in continuità con lo stile del cantiere. Come le altre unità della linea E-volution, il S/Y 47m introduce una nuova concezione degli spazi e, grazie all’ampio utilizzo del vetro, regala grandissima luminosità agli interni.

La parte poppiera segna una profonda innovazione, aprendosi verso il mare attraverso una grande beach area con ampia zona prendisole e offrendo un accesso all’acqua ancora più facile attraverso una piattaforma ribaltabile. Il salone è situato sul main deck, in totale continuità con il pozzetto e il ponte di poppa, con i quali crea un’unica area di circa 20 metri di lunghezza.

Il S/Y 47m E-volution presenta 3 cabine ospiti, oltre alla cabina armatoriale situata a poppa e ad una cabina multifunzionale, che può trasformarsi in ufficio o palestra in base alle necessità dell’armatore. L’ampio flybridge di circa 90 metri quadrati offre spazi unici su questo tipo di imbarcazione.

L’interior design sarà sviluppato da Perini Navi, in collaborazione con lo studio Marco Costanzi Architects.

I piani di produzione del cantiere, che ha attualmente in costruzione il maggior numero di navi a vela sopra i 40 metri nel mondo, prevedono la realizzazione di sette imbarcazioni, cinque a vela e due a motore. Nel dettaglio:

· S/Y 42m E-volution;

· S/Y 42m E-volution GTS;

· S/Y 42m E-volutionon speculation;

· S/Y 47m E-volution appena venduto;

· S/Y 60m Classic;

· M/Y 53m Voyager;

· M/Y 56m Voyager.