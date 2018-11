Pernigotti, i turchi Toksoz chiudono la storica fabbrica italiana

La storica fabbrica della Pernigotti a Novi Ligure (Alessandria) ha chiuso i battenti. La notizia arriva dai sindacati, che nell'incontro di ieri con i rappresentanti del gruppo turco Toksoz, proprietario della storica azienda dolciaria, hanno appreso la decisione "definitiva" di fermare le macchine dello stabilimento.

La chiusura dello stabilimento di Novi Ligure si tradurra' nel licenziamento di circa cento persone", ha raccontato il segretario Flai Cgil Marco Malpassi, che ieri era all'incontro con i colleghi Tiziano Crocco di Uila Uil ed Enzo Medicina della Fai Cisl.

"Sono cinque anni che facciamo proposte all'azienda, a fronte di bilanci mediamente in rosso per 10 milioni ogni anno e di quattro amministratori delegati che si sono avvicendati. Continuavamo a vedere questo 'bagno di sangue' nella gestione e per anni ci hanno dato dei gufi, tanto che anche ad Eurochocolate di ottobre la proprieta' negava che lo stabilimento di Novi avesse problemi. Ma adesso hanno deciso di chiudere. Certo prima o poi ce lo aspettavamo - osserva - ma la follia di tutta la vicenda e' che hanno perso 50 milioni di euro per arrivare alla chiusura dopo cinque anni quando, con un piano industriale serio cinque anni fa e l'uso di ammortizzatori sociali forse si riuscivano a salvare bilanci e posti di lavoro". In questa fase estrema di crisi i sindacati avevano la possibilita' di ottenere dal Mise un anno di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione e un investimento alla proprieta' per cercare di rilanciare lo stabilimento, "ma l'azienda - ha spiegato Malpassi - ha detto un 'no' definitivo, irresponsabile a arrogante".

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non hanno comunque intenzione di arrendersi. Gia' dalle 6 di stamani sono in assemblea permanente in fabbrica. Una delegazione di lavoratori accompagnera' i segretari e le Rsu in Comune a Novi alle 11 per incontrare il sindaco, Rocchino Muliere, e i segretari confederali hanno gia' visto di buon mattino il prefetto.