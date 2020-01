Pesenti, a Italmobiliare il 20% di Officina di Santa Maria Novella per 40 mln

Italmobiliare entra nel capitale della storica "Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella". L'operazione prevede l'acquisizione del 20% del capitale dell'azienda, creata a Firenze dai frati domenicani nel 1612, per 40 milioni di euro e la possibilità di incrementare la partecipazione nel tempo. Come spiegato in una nota della societa' che fa capo alla famiglia Pesenti, l'ingresso nel capitale da parte di Italmobiliare e' finalizzato a supportare il processo di crescita di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella nell'arco di un orizzonte temporale di lungo termine.



Il presupposto dello sviluppo e' l'ampliamento della rete di distribuzione sui vari canali di vendita per valorizzare ulteriormente il brand sui mercati internazionali, dove i prodotti 'premium' cosmetici e di cura della persona registrano notevoli tassi di crescita. A cedere la quota del 20% a Italmobiliare e' stato l'attuale presidente di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Eugenio Alphandery, uno dei comproprietari della società.



Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che ha realizzato un fatturato consolidato pro-forma 2019 di oltre 31 milioni di euro e un ebitda di circa 13 milioni, produce in un impianto alle porte di Firenze oltre seicento prodotti per la cura del corpo, la profumazione degli ambienti, antiche preparazioni e liquori, venduti in oltre 300 fra negozi di proprieta' e corner presenti in diversi paesi del mondo. Le vendite sono realizzate per il 61% nell'area Emea, per il 18% negli Stati Uniti, mentre il restante 21% giunge dai Paesi asiatici, in particolare Corea del Sud e Giappone.



"Con questa operazione Italmobiliare ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni in settori diversificati, investendo in Pmi italiane di eccellenza che operano sui mercati globali", ha sottolineato il consigliere delegato di Italmobiliare, Carlo Pesenti.

"La Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella rappresenta un marchio che non ha eguali a livello mondiale. L'intervento di Italmobiliare ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il valore generato dalla societa' non solo per azionisti e dipendenti ma anche per tutta la citta' di Firenze che ha saputo negli anni preservare e sviluppare una attivita' cosi' singolare e prestigiosa", ha continuato Pesenti, ricordando che "Italmobiliare in poco piu' di due anni ha investito, grazie alla capacita' di identificare deal proprietari, circa 400 milioni in societa' caratterizzate da marchi importanti del Made in Italy (Gruppo Tecnica, Caffe' Borbone, Iseo, Autogas, Capitelli) sostenendo attraverso il suo know how e i propri modelli di sviluppo e governance significativi tassi di crescita".



Unitamente agli storici investimenti in Sirap e Italgen, questo portafoglio sviluppa un insieme industriale con un giro d'affari aggregato di circa 1,6 miliardi. Nel corso del 2019 questa strategia ha permesso al titolo Italmobiliare di registrare in Borsa una crescita di oltre il 30%'. Italmobiliare è stata assistita nell'operazione dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e da Brera Financial Advisory in qualità di advisor finanziario.