Petrolio: accordo Opec per taglio 1,2 mln barili. E il prezzo sale

Petrolio: raggiunto accordo Opec per taglio 1,2 mln barili

I paesi Opec hanno raggiunto un accordo per tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno. Lo rivela il Financial Times, il quale aggiunge che, secondo un delegato dell'Opec, il patto tra i big del cartello il taglio prevede una riduzione a cui partecipino anche gli alleati non Opec, inclusa la Russia. L'Iran ha ottenuto l'esenzione dai tagli per le sanzioni Usa.

Petrolio: prezzi in forte rialzo dopo accordo Opec

Il prezzo del petrolio e' in forte rialzo dopo l'accordo raggiunto a Vienna dai Paesi Opec, che prevede un taglio di 1,2 milioni di barili al giorno di produzione del petrolio, che dovra' essere condiviso anche con i Paesi non Opec, guidati dalla Russia. A New York il Light crude Wti avanza di 2,25 dollari a 53,74 dollari e il Brent sale di 2,74 dollari a 62,80 dollari.

Petrolio: ok Iran a taglio produzione, ora Opec tratta con Russia

Via libera dell'Iran ad un taglio della produzione di petrolio di circa 800.000 di barili al giorno a partire dal 2019. L'ok di Teheran, secondo l'agenzia Reuters, che cita fonti Opec, arriva dopo un compromesso con l'Arabia Saudita, che prevede una possibile esenzione dai tagli dell'Iran a causa delle sanzioni. Ora i Paesi Opec dovranno trattare con i produttori non Opec guidati dalla Russia.

Petrolio: accordo difficile ma Russia apre a taglio produzione

A Vienna il ministro del Petrolio saudita, Khalid Al Falih, sta svolgendo una difficile trattativa sui tagli alla produzione ma lui stesso ammette che un accordo per oggi non e' sicuro. A dargli una mano arriva pero' la Russia. Il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak, dopo aver discusso a Mosca con Vladimir Putin, e' tornato a Vienna in vista dei colloqui tra Paesi Opec e non Opec, previsti per oggi. Fonti del ministero russo dell'Energia fanno sapere che Mosca e' pronta a contribuire al taglio con una riduzione di circa 200.000 barili al giorno, piu' dei 150.000 barili inizialmente proposti.