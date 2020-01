Petrolio in calo sotto 63 dollari. E le Borse tentano il rimbalzo...

Quotazioni del Petrolio in ribasso sui mercati internazionali, dopo i forti rialzi registrati nei giorni scorsi sulle tensioni tra Usa e Iran. A New York il prezzo del greggio Wti si attesta a 62,75 dollari al barile, in calo di 52 centesimi (63,27 dollari la chiusura di ieri). Il Brent scende a 68,29 dollari (-62 centesimi).

Rimbalzo in avvio per le Borse europee, che seguono il trend di Wall Street e dell'Asia e mettono da parte le tensioni tra Stati Uniti e Iran che hanno pesato sulle sedute di venerdi' 3 e di lunedi' 6 gennaio. Nelle prime battute di contrattazioni Milano sale dello 0,75%, Parigi dello 0,64% e Francoforte dello 0,8% mentre Londra avanza dello 0,13%, nel giorno in cui riprende la discussione sulla Brexit. Tornano in rialzo comunque i prezzi dell'oro, che ieri hanno toccato i massimi dal 2013 e hanno poi ripiegato nella seduta americana e asiatica, mentre per il petrolio resta il segno meno con il Wti in flessione dello 0,66% a 62,89 dollari e il Brent dello 0,75% a 68,42 dollari al barile. Gli investitori, anche se sempre concentrati sulle tensioni in Medio Oriente, tornano a guardare i fondamentali macro: oggi sono attesi i dati Istat sul rapporto deficit/Pil e inflazione in Italia ed Europa. Dagli Stati Uniti arriveranno nel pomeriggio la bilancia commerciale, l'indice Ism non manifatturiero e gli ordinativi industriali. Sull'azionario milanese, in coda al listino Eni con un calo dello 0,22% dopo il +1,5% della vigilia sulla scia del rialzo del greggio, mentre scatta al rialzo Stmicroelectronics (+2,75%) in linea con i tecnologici europei, che sono il settore in pole position nelle prime battute. In rialzo anche Unipol (+2,3%) e Atlantia (+1,8%). Banche tutte in grande spolvero, mentre fuori dal listini principale scatta al rialzo Brunello Cucinelli (+5,8%) dopo i dati preliminari sui ricavi del 2019, in netto rialzo soprattutto sui mercati esteri. Sul fronte dei cambi, la moneta unica resta sotto la soglia di 1,12 dollari e passa di mano a 1,1177 dollari (1,1186 ieri in chiusura), e a 121,18 yen (da 121,242 yen), quando il biglietto verde vale 108,41 (108,382 yen).