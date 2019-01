Petrolio, per Goldman il Brent arriverà a 62,5 dollari. Il report

CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT DI GOLDMAN SACHS SUL PETROLIO

Nel 2019 il prezzo medio del Brent si attestera' a 62,5 dollari al barile mentre il Wti a 55,5 dollari. E' la stima di Goldman Sachs, secondo cui le quotazioni a 3 e 6 mesi per il Brent sono rispettivamente di 62,5 dollari e 67,5 dollari, in calo dai 70 dollari della stima precedente ma ancora superiori all'attuale trend del mercato. Per il 2020, spiega la banca d'affari, le previsioni restano invariate a 60 dollari per il Brent e a 54,5 per il Wti.