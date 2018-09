Petrolio, schiaffo dell'Opec agli Usa. Nessun aumento della produzione

Doccia fredda per Donald Trump. L'OPEC e la Russia hanno escluso ogni ulteriore aumento della produzione di petrolio nell'immediato futuro.

I membri dell'organizzazione, che si erano incontrati ad Algeri, erano stati sollecitati dal presidente Usa ad agire per ridurre il prezzo del petrolio.

Con gli Stati Uniti che hanno deciso di imporre sanzioni all'Iran a partire da novembre, le esportazioni di oro nero di Teheran dovrebbero ridursi bruscamente nei prossimi mesi, con il rischio di un aumento dei prezzi. Ma una caduta dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti nelle elezioni a medio termine non sarebbe di buon auspicio per il presidente degli Stati Uniti.

Per mettere sotto pressione l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, Trump non ha esitato a citare giovedì scorso, su Twitter, un collegamento tra il supporto fornito dagli Stati Uniti ai paesi del Medio Oriente e il prezzo al barile. I paesi del Medio Oriente "non sarebbero al sicuro per molto tempo" senza la protezione degli Stati Uniti.

Dalla fine del 2016, l'OPEC e la Russia si sono impegnati a limitare le loro estrazioni per sostenere i prezzi dei barili. L'incontro che si è tenuto domenica tra i loro rappresentanti è servito a verificare se la situazione del mercato mondiale fosse giustificata dall'adeguamento dell'accordo.

"Se l'equilibrio tra offerta e domanda rimane soddisfacente, continueremo a controllarli da vicino e risponderemo in modo adeguato e al momento opportuno, per quanto necessario", ha detto il ministro saudita Khalid al-Falih.