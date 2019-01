Philips Italia, Simona Comandè nuovo Ceo

Dal 1° febbraio 2019 Simona Comandè è il nuovo CEO di Philips IIG (Italia, Israele e Grecia), raccogliendo il testimone da Stefano Folli che ha guidato l’azienda per gli ultimi sei anni e che sta iniziando una nuova sfida professionale in Philips North America. Simona Comandè avrà il compito di portare a compimento il processo di trasformazione di un’azienda che sta ridefinendo i confini del settore della salute, favorendo l’adozione di modelli sempre più connessi, efficienti e sostenibili. Parole d’ordine di questo cambiamento: innovazione -di processo e di prodotto- e customer first.

Entrata in Philips due anni fa come Sales & Operations Leader nell’ambito Health Systems per i mercati Italia, Israele e Grecia, Simona Comandè ha guidato con successo la divisione nel raggiungimento degli obiettivi di crescita, contribuendo significativamente alla performance complessiva dell’azienda.

“Accolgo con grande entusiasmo questa nuova importante sfida e sono fiera di poter guidare un’organizzazione che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare concretamente la vita delle persone, facendo leva sull’innovazione tecnologica, colonna portante del nostro modo di fare business.” commenta Simona Comandè, CEO di Philips Italia, Israele e Grecia. “Eredito un team solido e fortemente competente che sta affrontando con determinazione il processo di trasformazione di Philips, supportando gli obiettivi di crescita dell’azienda in maniera trasversale e contribuendo a traghettare il nostro sistema verso la sanità del futuro, sempre più digitale e in grado di connettere davvero persone, dati e tecnologia, senza barriere”.

Genovese, nata in Finlandia da madre finlandese e padre siciliano, Simona Comandè ricopre il nuovo importante ruolo di CEO di Philips IIG a soli 44 anni, dopo una laurea in ingegneria chimica e un percorso professionale di oltre 20 anni all’interno di aziende multinazionali leader nell’healthcare come J&J Medical e Cardinal Health.