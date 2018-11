Phoenix e Sorgente avviano piattaforma strategica per trophy asset in Italia

Phoenix e Sorgente, al via piattaforma per trophy asset e sviluppo immobiliare in Italia

Phoenix Development GmbH e Sorgente SGR hanno avviato una partnership strategica per l’Italia, finalizzata all’individuazione e alla realizzazione di una selezionata pipeline di progetti di sviluppo immobiliare nelle città di Venezia, Firenze e Milano.

Gli investimenti, perfezionati attraverso il fondo immobiliare Re Development (comparto “mixed uses”) avranno ad oggetto immobili iconici a destinazione prevalentemente residenziale già esistenti oppure operazioni di sviluppo per un importo complessivo stimato, a regime, in oltre 400 milioni di euro. Gli investimenti a medio termine della partnership riguarderanno anche strutture golfistiche italiane, tipologia nella quale rientrano sia i campi di gioco che tutte le strutture a supporto come club house, alberghi, foresterie e uffici amministrativi, in previsione della prestigiosa competizione internazionale Ryder Cup 2022, la cui sede prevista sarà Roma.

Il fondo, già istituito, ha come gestore Sorgente SGR e Phoenix Development in qualità di investitore per cassa. Entrambe le società, inoltre, saranno impegnate in egual misura nelle attività di project management.

Attualmente sono in fase di studio due progetti particolarmente prestigiosi in città d’arte. Le operazioni riguardano la trasformazione di un immobile storico da destinare a residenze per la terza età, di classe A, e la realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione residenziale e hospitality.

La Capo Gruppo Phoenix è impegnata da più decenni nel settore mining di metalli preziosi e poi nel corso degli anni ha diversificato nel settore altamente tecnologico, energia e difesa. Ha infine creato una branch immobiliare e attualmente è gestore di importanti centri commerciali, stadi di calcio e immobili direzionali prevalentemente nel territorio tedesco, con progetti di sviluppo negli Stati Uniti.

In linea con il proprio piano industriale, dopo il coinvolgimento di Roberto Gussoni in qualità di Head dei core business della Capo Gruppo e del settore immobiliare per il mercato italiano e statunitense, la società prevede di espandere la propria presenza nei prossimi anni anche in Italia. Il mercato italiano è considerato tra quelli – in Europa - in grado di offrire le migliori prospettive di crescita nel medio-lungo termine, soprattutto grazie alla congiuntura economica successiva al 2008.

Insieme a Sorgente SGR, società di gestione di Sorgente Group, selezionerà sul mercato progetti di trasformazione urbana che si caratterizzeranno per il posizionamento in location esclusive a livello internazionale, in quartieri centrali di città medio-grandi o di valore storico-architettonico.

Sorgente SGR è attiva nella finanza e nel risparmio gestito con particolare riguardo all’istituzione di fondi con focus in immobili iconici, ripetibili, opportunistici/a sviluppo, dismissioni immobiliari, riqualificazioni urbane, partenariato pubblico-privato, performing e non performing loans, energie, con un portafoglio in gestione di 2,5 miliardi di euro, oltre 23 fondi operativi a giugno 2018 e 34 lanciati dal 2001 ad oggi.

“L’immobiliare di qualità caratterizza storicamente l’attività di Sorgente SGR – dichiara Carlo Petagna, Amministratore Delegato di Sorgente SGR - Anche oggi, in linea con questa cifra distintiva, riteniamo che vi siano spazi interessanti per le attività di sviluppo di immobili che si posizionino nella fascia alta del mercato, anche nel settore dell’ospitalità. In tal senso e con questo spirito è nata la collaborazione con Phoenix Development della quale siamo particolarmente onorati”.



Roberto Gussoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione Phoenix AMF S.p.A., Membro del board of directors di Phoenix Development GmbH: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Sorgente SGR, l’opportunità di investire in trophy asset sulla piattaforma del mercato italiano ci permetterà di consolidare le nostre attività di asset management dandoci ulteriore slancio per il nostro percorso di crescita e per l’inserimento di nostri partners strategici statunitensi, da sempre interessati al settore real estate del luxury accommodation”.