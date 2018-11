Piazza Affari -0,69%, tengono le banche. Spread a quota 308 punti

Chiusura di seduta in calo per la Borsa, con un andamento comunque agli altri mercati europei che fanno anche peggio, nel giorno di chiusura di Wall Street per la festa del Ringraziamento. L'indice Ftse Mib segna -0,69% a 18.603 punti, All Share sul -0,57%. Piazza Affari non sfrutta l'andamento favorevole dello spread, che ha ripiegato poco sopra i 300 punti, e il buon andamento delle banche, soffrendo in particolare per il calo dei titoli petroliferi. Resta molta cautela degli operatori per il fronte aperto con l'Europa che ha avviato la procedura di infrazione verso l'Italia dop la manvora di bilancio. In calo oggi Tim (-1,88%), nell'energia Eni cede il 2,13%, con Saipem -3,36% e Tenaris -1,42% tra i titoli collegati. Enel sulla parita'. Tra le banche Intesa tiene, Unicredit -0,67%, Banco Bpm +2,98%, Bper +0,58%. Sul resto del listino Fca giu' dell'1,17%, Cnh -1,24%, Recordati -1,55%, Unipol -2,08%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude a 308 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 308 punti, dopo un avvio a 311 punti e un picco a 315. Il differenziale e' al 3,448%. In mattinata il Btp Italia con scadenza 26 novembre 2022 ha chiuso il collocamento a quota 2,16 miliardi.