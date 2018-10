Piazza Affari ancora in rosso. Effetto Fed sui titoli di Stato. Spread a 280

Scambi in rosso per le Borse europee che risentono delle tensioni tra Usa e Cina all'origine del crollo dei titoli tecnologi e della chiusura in rosso di Wall Street e dei listini asiatici. Milano indossa la maglia nera (-0,9%), davanti a Francoforte (-0,5%), Londra (-0,5%) e Parigi (-0,3%).

Gli investitori sono cauti anche sull'Italia, con le stime di crescita contenute nel Def decisamente piu' ottimistiche di quello che e' il consensus tra gli economisti. "Questo dimostra che una possibile soluzione non arrivera' a breve e che le possibilita' di un taglio del rating crescono" ha commentato a Bloomberg, Diego Fernandez, capo investimenti di A&G Banca Privada. Ieri il governatore della Bce, Mario Draghi ha espresso un allarme sul Def considerando anche la fine del quantitative easing.

Sul mercato secondario dei titoli di Stato europei, proseguono le vendite in scia a quanto avvenuto ieri dopo le parole del presidente Federal Reserve Jerome Powell sulla possibile accelerazione nella stretta monetaria Usa che renderebbe più attraenti i treasury bond. Lo spread intanto sale a 282 punti base, con Citi che vede il rischio di quota 350 a causa del braccio di ferro con la Ue sulla manovra. Scivolano i titoli dei semiconduttori (-1,5% l'indice Dj Stoxx di settore), con Stm (-3,2%) e Asm (-2,5%). Male anche le auto (-1,2%) e i minerari (-2,7%).

"La reazione della Ue alla manovra italiana è stata più dura delle attese, facendo crescere le probabilità di una procedura per deficit eccessivo, che potrebbe far salire lo spread Btp-Bund a 350 punti base", affermano gli analisti di Citigroup, citati da Bloomberg. In ogni caso i rendimenti dei nostri decennali dovrebbe rimanere sotto il 4%, un "punto critico" oltre il quale preoccuparsi.

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro resta appena sopra la soglia degli 1,15 (quota varcata al ribasso negli ultimi due giorni) prima della pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione americana: il cambio si attesta a 1,1509. Dollaro/yen a 113,8 (da 113,9) e euro/yen a 131,07 (da 131,14).

Ripartono immediatamente le quotazioni del petrolio che ieri avevano accusato il peggiore stop da agosto: riprende quindi il rally che ha portato le quotazioni sui massimi da quattro anni sui timori legati alla capacita' di compensare la minore offerta iraniana da parte dei grandi produttori e il Brent dicembre quota sopra 85 dollari al barile (85,05) mentre il Wti novembre e' a 74,91 dollari al barile.

Dall'altra parte del globo, seduta debole per le Borse asiatiche che risentono dello scivolone di Wall Street e della recrudescenza delle tensioni tra Cina e Usa, con le accuse del vicepresidente Mike Pence a Pechino di ingerenze contro l'amministrazione Trump e la notizia dell'inserimento di microchip-spia nei server di grandi aziende americane. Tokyo ha perso lo 0,8%, Seul cede lo 0,2% mentre si mantengono sulla parita' Sydney (+0,15%) e Hong Kong (+0,03%).