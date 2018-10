Piazza Affari prosegue in leggero calo. Spread sale, ma sotto quota 300

Apertura in calo per le Borse europee, con Milano maglia nera. I mercati mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit. Sullo sfondo, le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e il balzo del rendimento del Treasury decennale Usa, che venerdi' ha toccato il massimo da 7 anni, spinto dall'ottimismo sull'economia degli States e dalle aspettative di nuovi rialzi dei tassi. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib, dopo un'apertura a -0,84% a 20.166 punti, prosegue intorno a -1,7%. Con lo spread in risalita, sono principalmente i finanziari - e i bancari nello specifico - a pagare dazio in queste primissime fasi di contrattazione: Unicredit -2,29%, Intesa Sanpaolo -2,34%, Mediobanca -2,36%, Bper -3,13%. In asta di volatilita' Banco Bpm con un teorico -3,98%. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,06% a 7.314,20 punti, a Parigi il Cac 40 perde lo 0,25% a 5.345,85 punti e a Francoforte il Dax lo 0,55% a 12.044,96 punti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund sfiora i 300 punti

Lo spread tra Btp e Bund sfiora quota 300 punti a 298,5 punti per poi scendere a 297. Il rendimento del decennale si attesta al 3,50%, e' il massimo da quattro anni e mezzo. La tensione si registra anche sui titoli a breve, con il quinquennale che ha raggiunto un massimo di sessione al 2,761% e il due anni che ha toccato l'1,5%. I mercati mostrano nervosismo sulla scia dell'alta tensione tra Roma e Bruxelles dopo il no della Commissione Ue alla Nota di aggiornamento al Def e la risposta del Governo italiano, che con il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione di non indietreggiare sullo sfondamento del deficit.