Piazza Affari chiude a +0,15%, spread a 290 punti

Piazza Affari chiude in rialzo, unico fra i principali listini europei, in una giornata fiacca sulle borse di tutto il mondo. Il Ftse Mib ha archiviato l'ultima giornata della settimana con un rialzo dello 0,15%, dopo una mattinata in rosso; a sostenere la borsa di Milano, nonostante la revisione al ribasso del Pil del terzo trimestre da parte dell'Istat e i dati sulla disoccupazione giovani, le parole del presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, che ha parlato di progressi nella discussione sul bilancio. Sul listino principale contrastati i titoli bancari e l'industria, bene l'energia, male il lusso. Lo spread resta nettamente sotto quota 300 e chiude a 290 punti.