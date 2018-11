Piazza Affari chiude a +0,49%, tonfo Carige (-60%). Spread in lieve calo

Prosegue in rialzo la giornata a Piazza Affari, con Milano che sale dello 0,49%, in linea con Francoforte e sostenuta anche dall'avvio positivo di Wall Street. Sul listino milanese e' generalmente ben intonato il settore bancario, con Intesa Sanpaolo che guadagna quasi 2 punti percentuali e Unicredit che sale dell'1,6%. Soffrono, fra gli industriali, Brembo e Pirelli, mentre e' in progresso Fca. Nel lusso spicca Moncler (+2,72%). In difficolta' i petroliferi, fra le utility corre A2A (+2,36%) con i conti dei nove mesi. Fra i titoli a minor capitalizzazione non e' ancora riuscita a fare prezzo Carige, che teoricamente perde circa il 60% dopo l'annuncio di un'operazione di rafforzamento patrimoniale dal 400 milioni arrivato ieri sera, mentre e' sospeso per eccesso di rialzo Tiscali che farebbe segnare un balzo di oltre il 22%.

Chiude in leggero calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco ha terminato al seduta a 304 punti base, in flessione rispetto alla chiusura di ieri a 307 punti. In calo marginale il rendimento del decennale italiano benchmark che in chiusura e' indicato al 3,45% dal 3,46% del closing precedente.