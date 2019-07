Piazza Affari chiude a +0,57%, spread in calo a 188 punti

Borsa: chiude ai vertici in Europa, +0,57%; bene Stm e auto =

Piazza Affari chiude la giornata di contrattazioni ai vertici fra le principali piazze europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,57% a 22.080 punti, in attesa di possibili novita' domani da parte della Bce e nonostante l'andamento negativo di Wall Street. A sostenere la Borsa di Milano l'andamento brillante del settore automotive, in linea con quello europeo, sostenuto dalle prospettive di un accordo fra Usa e Cina sui dazi, mentre sono deboli i bancari nonostante la nuova discesa dello spread. Fca chiude in rialzo dell'1,89%, spingendo all'insu' anche la controllante Exor (+2,37%); Pirelli consolida il balzo di ieri con un ulteriore +2,15%. Fra gli istituti di credito si muove in controtendenza Banco Bpm (+0,45%), limitano le perdite i big Intesa Sanpaolo e Unicredit, mentre soffrono Ubi e Bper (-2,54%). La palma di miglior titolo di giornata del paniere principale va a Stm (+3,53%), che beneficia delle indicazioni migliori delle attese fornite da Texas Instruments. Corrono anche i petroliferi, con Saipem e Tenaris in spolvero. Fuori dal paniere principale Elica guadagna oltre il 14% grazie all'ingresso di Tamburi Investment Partners nell'azionariato della societa', con una quota vicina al 15%.



BTp: spread con Bund in netto calo a 188 punti base (rendimento 1,51%) - Forte calo nel finale di seduta per lo spread tra i titoli di Stato e i Bund a conclusione di una giornata positiva per i titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. Il deciso apprezzamento dei prezzi dei titoli italiani ha favorito una contrazione dei rendimenti e la chiusura della 'forbice' con i titoli tedeschi. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco termina a 188 punti base aggiornando il nuovo minimo da piu' di un anno (194 punti base in avvio e 196 punti il finale della vigilia). In calo anche il rendimento del Btp a dieci anni all'1,51% (1,6% stamani e 1,61% martedi' in chiusura).