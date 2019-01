Piazza Affari chiude a +0,65%, spread stabile a 268 punti

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, in controtendenza con l'andamento negativo delle Borse europee, che restano improntate alla cautela, nonostante il rally di Wall Street della precedente seduta e in attesa dell'esito dei nuovi round di negoziati tra Usa e Cina. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,65% a 18.953 punti. Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread resta stabile in area 268 punti. Tra le blue chip milanesi, maglia rosa a StM (+3,89%), Azimut (+3,83%), Amplifon (+3,06%), Juventus (+2,96%) e Moncler (+2,72%). Bene anche le banche: Unicredit +2,64%, Ubi +1,9%, Intesa Sp +1,69%. In rosso Recordati (-1,23%) e Pirelli (-0,95%) in scia al taglio del rating a "neutral" da parte di Jp Morgan. Sul listino completo in luce Carige (+15,38%), in una settimana che si prospetta densa di incontri per mettere in sicurezza la banca dopo il commissariamento disposto dalla Bce. Oggi i commissari straordinari hanno incontrato al Tesoro il ministro dell'Economia Giovanni Tria per un informativa sulla situazione.