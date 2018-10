Piazza Affari chiude in calo: -1,33%. Lo spread sale a quota 309 punti

Chiusura in netto ribasso alla Borsa di Milano che già negli scambi mattutini aveva mostrato un cambio di rotta rispetto ai moderati rialzi visti in apertura. Il quadro si è andato appesantendo nel pomeriggio e a fine scambi l'indice Ftse-Mib segna un meno 1,33 per cento mentre si sono ripresentate pressioni sui titoli di Stato.

A Piazza Affari giù i titoli ciclici, con la galassia Agnelli particolarmente colpita dalle vendite: Cnh Industrialin ribasso del 4,1%, Exor del 3,6% e Fiat Chrysler Automobiles del 4,2%. Quest’ultima nel giorno della diffusione dei dati sulle immatricolazioni europee di settembre, scivolate per la casa auto del 31,4%. Sono inoltre andate male le Pirelli & C (-3,2%) e lePrysmian (-2,75%), mentre è andata in controtendenza Stmicroelectronics (+0,8%), sulla scia dei titoli tech.

TITOLI STATO: SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI BASE - Dopo un avvio in calo a 294 punti, torna a salire ancora il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi e chiude la giornata a 309 punti base con un rendimento del 3,55%.