Piazza Affari chiude in deciso rialzo a +2,23%. Spread sotto quota 300

IL COMMENTO DELL'ESPERTO "Probabilmente i mercati si aspettava dei ritocchi peggiorativi dalla presentazione della manovra e, invece, fondamentalmente sta venendo fuori che anche nei contenuti non ci sono eccessi da creare una preoccupazione elevata". Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia, interpellato da Affaritaliani.it, spiega così l'andamento positivo della Borsa di Milano e la discesa dello spread all'indomani del via libera del Cdm alla manovra e al dl fiscale. "Quanto accaduto oggi è fisiologico; chi pensava che ci fossero sorprese negative che potessero peggiorare la situazione ha dovuto ricredersi. Questo per quanto riguarda soprattutto lo spread, poi la Borsa ovviamente è salita anche grazie alla spinta di New York".

Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. La giornata di minore tensione sui titoli sovrani, con lo spread sceso sotto quota 300 punti e il rendimento del decennale a 3,46%, e il ritorno degli acquisti sui tecnologici (prima dei conti di Intel e Netflix) sono stati alla base della risalita a cui hanno partecipato i titoli dell'auto e le utitlity.

Tuttavia il settore bancario in Italia ha tentennato dopo che dalla manovra di bilancio varata ieri dal governo e' emerso un impatto di 3,3 miliardi sul settore nel 2019. Mentre il Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni da primo della classe in Europa con un incremento del 2,23%, in fondo al paniere ci sono soprattutto gli istituti di credito (-0,86% Bper, -07% Banco Bpm, -2,4% Mps). Rialzo inferiore a quello del mercato per Intesa Sanpaolo(+1,3%) e Mediobanca(+1,4%). Protagonista assoluta sul Ftse Mib, Prysmian (+8,2%) grazie alla soluzione dei problemi al cavo di interconnessione tra Scozia e Galles che dovrebbe diventare operativo entro l'anno. Balzo anche di Ferragamo e Ferrari(rispettivamente +6,8%) e +6,6%)

Euro/dollaro sotto 1,16 sul finale a 1,1590 anche se il biglietto verde Usa ha parzialmente sofferto nel pomeriggio alcuni indicatori sulle vendite al dettaglio Usa sotto le previsioni. Petrolio piatto a 71,76 dollari al barile nel Wti novembre e a 80,82 nel Brent dicembre.