Piazza Affari chiude in netto calo con le banche a -1,87%. Spread a 326 punti

Giornata nera per Piazza Affari assieme alle altre borse europee. Complice l'apertura negativa di Wall Street e le tensioni sullo spread, che ha chiuso attorno ai 326 punti base, il Ftse Mib ha perso l'1,87%. In difficolta' la quasi totalita' dei titoli a maggior capitalizzazione: spiccano i ribassi del comparto bancario, lo scivolone di Saipem e quello di Moncler. Fra gli istituti di credito le vendite affossano Banco Bpm (-5,42%) e Mediolanum (-4,47%), ma soffrono anche i big Intesa Sanpaolo e Unicredit (rispettivamente -2,46 e -2,81%). In ribasso anche il lusso, con Luxottica e Moncler, entrambe in calo di oltre il 3%, e l'industria, dove pero' si salva Brembo (0,11%). Unici due rialzi significativi del paniere principale Enel, che ha presentato il piano industriale al 2021 e che chiude con un +0,85% dopo essersi spinta a +2%, e A2A, che prosegue il trend rialzista dell'ultimo periodo con un +0,2%. Saipem, con il calo dei prezzi del greggio, lascia sul terreno il 7,22%.

Le Borse europee chiudono in rosso. Sui mercati pesano il nuovo calo di Wall Street e il caso Italia, in attesa che domani Bruxelles si pronunci sulla manovra di Roma. Intanto la presidente del meccanismo unico di vigilanza della Bce, Daniele Nouy, incrocia le dita sulle banche italiane: "Finora non credo che lo spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro. "Sarebbe molto triste" se le banche italiane, che "hanno fatto molti sforzi" per ripulire i bilanci, "fossero colpite dalle conseguenze del dibattito politico. Ma sono cose che succedono, i problemi delle banche greche sono cominciati con discussioni politiche e quindi posso solo dire teniamo le dita incrociate". Londra cede lo 0,76% a 6.947 punti. A Milano perde l'1,87% a 18.471 punti, mentre lo spread va in area 335 punti. Francoforte perde l'1,58% a 11.066 punti,e Parigi l'1,21% a 4.924 punti.

Chiusura in ribasso per l'Euro che passa di mano a fine seduta a 1,1413 nei confronti del dollaro, contro i 1,1454 di fine seduta di ieri. La moneta unica e' in calo anche nei confronti della divisa nipponica, a 128,51. Dollaro/yen a 112,63.



Titoli Stato: Btp Italia, anche seconda giornata accoglienza fredda - E' ancora 'fredda' l'accoglienza per il Btp Italia. Le richieste della clientela retail nel secondo giorno dell'offerta del titolo a 4 anni cedola minima 1,45% con scadenza novembre 2022 risultano al momento pari a 131 milioni di euro. Ieri gli ordini sono ammontati a 481,35 milioni, e la seduta dedicata ai piccoli investitori proseguira' anche domani: in totale, per ora, quindi sono 612 milioni.