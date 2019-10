Piazza Affari chiude in rialzo a +0,85%

Chiusura di seduta in rialzo a Piazza Affari, al termine di una giornata che si era aperta in calo. L'indice Ftse Mib segna un +0,85% a quota 21.652 punti, mentre l'Ftse Italia All Share guadagna lo 0,81% a 23.578 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,80% a quota 34.558 punti. A Milano bene soprattutto industriali, energetici e alcuni bancari, con i mercati in attesa dell'esito del confronto fra Usa e Cina sui dazi. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 142 punti, con il rendimento del decennale allo 0,84%. Fra i titoli del listino milanese con il segno positivo fra i maggiori rialzi Amplifon che guadagna 3,7 punti, ma in rialzo anche Saipem, Poste Italiane e Ubi Banca. Fra i segni meno, invece, in calo Nexi che cede 1,1 punti, ma in ribasso anche Diasorin, Ferragamo e Leonardo. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta con segni positivi, sulla scia dell'apertura in verde a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un +0,61%, Francoforte guadagna lo 0,70% mentre Londra avanza dello 0,59%.